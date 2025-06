Avellino Basket ecco Giacomo Dell’Agnello

Avellino Basket dà il via alla stagione 2025/2026 con un colpo importante: l’arrivo di Giacomo Dell’Agnello. Nato a Pesaro nel 1994, l’ala forte di 198 cm e 93 kg porta con sé esperienza e talento, maturati nelle ultime tre stagioni in Serie A2 con UEB Cividale. Un acquisto che promette emozioni e successi: il suo arrivo segna un nuovo capitolo di ambizioni e crescita per la squadra irpina.

Giacomo Dell'Agnello è il primo nuovo acquisto della stagione 20252026. La S.S. Avellino Basket comunica di aver trovato l'accordo per le prossime due stagioni con l'atleta nato a Pesaro il 30091994. Ala forte di 198 centimetri per 93 kg. Nelle ultime tre stagioni ha disputato il campionato di Serie A2 con la maglia della UEB Cividale. In Friuli ha terminato la stagione 20242025 con 11.9 punti di media, il 55.0% da due, il 36.0% da tre punti, il 69.0% ai liberi. Nei play-off ha fatto registrare 11.4 punti di media, il 50.0% da due, il 57.0% da tre ed il 58.0% ai liberi.

