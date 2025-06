Avanguardia - la festa!

Preparati a vivere un’esperienza unica: Avanguardia - la festa! Dal 3 al 13 luglio, nel suggestivo parco del circolo ARCI Concetto Marchesi a Roma, questo evento propone dibattiti stimolanti, presentazioni di libri, angoli di gusto con cucina popolare, bar aperitivi e una serie di concerti imperdibili ogni sera. Un’occasione per condividere cultura, musica e passione in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Non perdere questa straordinaria festa all’insegna dell’innovazione e della socialità!

Dal 3 al 13 luglio a Roma, nell'ormai storica cornice del parco del circolo ARCI Concetto Marchesi in via del Frantoio! Dibattiti sulla politica locale e internazionale, presentazione di libri, la nostra cucina a prezzi popolari, bar aperitivi e poi, ogni sera, concerti.

