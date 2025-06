Autovelox mobili sulle strade della Lombardia | la mappa fino al 22 giugno

Autovelox mobili in Lombardia: la mappa aggiornata fino al 22 giugno. La Polizia Stradale ha pubblicato gli itinerari e le date dei controlli temporanei, un richiamo importante alla prudenza e al rispetto delle regole per garantire sicurezza a tutti. Con controlli sempre pi√Ļ frequenti, √® fondamentale essere preparati e rispettare i limiti di velocit√†, perch√© la sicurezza sulle strade inizia da ciascuno di noi.

Controlli in corso. Anche questa settimana la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove piazzer√† gli autovelox temporanei in Lombardia. L'uso degli autovelox - si legge sul sito della Polstrada - √® "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti. 🔗 Leggi su Quicomo.it