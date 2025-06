Autovelox decreto con le nuove regole | ecco le novità

Se sei un automobilista o un appassionato di viaggi, conoscere le ultime novità sugli autovelox è fondamentale per evitare sanzioni e guidare in sicurezza. Il decreto varato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2024, entrato in vigore il 12 giugno 2025, introduce regole precise sulla collocazione e l’utilizzo di questi dispositivi. Scopriamo insieme le principali novità e come si evolverà la tutela della sicurezza stradale.

Voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2024, dal 12 giugno 2025 è entrato in vigore in nuovo decreto autovelox. Queste novità vanno ad interessare la collocazione e l’uso dei rilevatori di velocità. NUOVO DECRETO – Stando a quanto previsto dal nuovo decreto, i dispositivi dovranno essere collocati secondo disposizioni precise. Gli autovelox . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: decreto - autovelox - novità - regole

Decreto Sicurezza, referendum flop e multe da autovelox Nella newsletter n. 24 di Mister Lex: nuove regole su cannabis, Daspo e PEC errate, ma valide! E se il prezzo non si vede? Scatta la sanzione. Scopri tutte le novità: https://bit.ly/3Tnt85n #misterlex # Vai su Facebook

“In assenza di regole certe si rischia il caos sulle strade delle vacanze, con conseguenze sul fronte della sicurezza stradale e sulle casse degli enti locali" https://assoutenti.it/autovelox-in-assenza-di-decreto-su-omologazione-questa-estate-si-rischia-caos-su-s Vai su X

Decreto autovelox, ecco le nuove regole; Autovelox, dal 12 giugno cambiano le regole; Autovelox, da oggi 12 giugno cambiano le regole. Ecco le principali novità.