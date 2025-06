Autorità portuale Salis | Valutiamo altro nome rispetto a Maresca

L’attesa per la nomina rappresenta un momento cruciale per il futuro del porto di Genova. Con la sindaca Silvia Salis che conferma la ricerca di un nuovo nome, si apre un dibattito acceso sulle possibili scelte e sulle strategie da adottare per rafforzare l’identità e la crescita dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. La domanda resta: chi sarà il prossimo protagonista di questa sfida?

Non sarà Davide Maresca, fratello dell'ex assessore al Porto Francesco Maresca, a rappresentare Genova nel prossimo comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. A confermarlo, di fatto, è la sindaca Silvia Salis che ammette: "Stiamo valutando un altro nome. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Autorità portuale, Salis: "Valutiamo altro nome rispetto a Maresca"

