Autopsia sul corpo di Mara Favro la causa della morte resta un mistero | Numerose e gravissime fratture

L’autopsia sul corpo di Mara Favro svela fratture gravissime e numerose, confermando un traumatismo da precipitazione. Tuttavia, le cause della sua morte restano avvolte nel mistero: potrebbe essere stato un incidente, una spinta o un gesto volontario. Ogni ipotesi apre a dubbi e interrogativi irrisolti, lasciando spazio a riflessioni che ancora aspettano una risposta definitiva. Sono...

C'è un punto fermo: le fratture sul corpo di Mara Favro possono essere definite come "traumatismo da precipitazione". La donna, dunque, è caduta o è stata fatta cadere. Sulle cause della sua morte, però, restano valide almeno tre ipotesi: un incidente, una spinta o un gesto volontario.

Mara Favro, gestore pizzeria: “Sul suo corpo solo fratture, no ferite d’arma bianca o fuoco” - La scomparsa di Mara Favro, gestore di una pizzeria a Chiomonte, continua a suscitare interrogativi e preoccupazione.

Il mistero della morte di Mara Favro: autopsia non chiarisce cause, il giallo resta senza colpevoli - Il corpo di Mara Favro, scomparsa l’8 marzo 2024 in Val di Susa, è stato ritrovato mesi dopo in un dirupo. Come scrive fanpage.it

