automobilista rischia di perdere una gamba dopo incidente stradale

Un automobilista di 67 anni rischia la perdita di una gamba dopo un grave incidente a Darfo Boario Terme. L'uomo, al volante di una Mercedes GLE, ha perso il controllo del veicolo lungo la Statale 42, in circostanze ancora da chiarire, e l'incidente ha scosso la comunitĂ locale. La gravitĂ delle ferite potrebbe avere conseguenze irrevocabili sulla sua vita, evidenziando quanto sia fondamentale la sicurezza sulla strada.

Un uomo di 67 anni, di Milano, è rimasto coinvolto in un brutto incidente sabato sera a Darfo Boario Terme, lungo la Strada statale 42, nel Bresciano. A bordo della sua Mercedes GLE, per cause ancora da ricostruire, avrebbe perso il controllo del mezzo poco prima di mezzanotte, finendo per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it