Autobus si annuncia un venerdì di disagi | sciopero contro lo sfruttamento sul lavoro

Venerdì si preannuncia un giorno di mobilitazione e protesta: uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’Usb Lavoro Privato. Un’occasione per alzare la voce contro lo sfruttamento sul lavoro e rivendicare condizioni più giuste per tutti i lavoratori. In questa giornata, i mezzi pubblici potrebbero subire disagi, ma l’impegno collettivo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere verso cambiamenti concreti.

Venerdì è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. L'astensione riguarderà tutto il personale dipendente dei vari bacini, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali e delle fasce orarie previste.

