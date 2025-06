Auto travolge le sdraio in spiaggia ad Alba Adriatica feriti e paura tra i bagnanti del lido

Un momento di terrore scuote Alba Adriatica: un’auto ha improvvisamente travolto le sdraio e i bagnanti sulla spiaggia, ferendo almeno quattro persone. La scena, che ha lasciato tutti senza fiato, ha generato paura e caos tra gli stabilimenti del lido. Un incidente che ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale anche in luoghi di relax e divertimento.

Un'auto ha travolto diverse persone sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ferendone almeno quattro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto travolge le sdraio in spiaggia ad Alba Adriatica, feriti e paura tra i bagnanti del lido

In questa notizia si parla di: auto - spiaggia - alba - adriatica

Notti "bollenti" in auto, spiaggia o pineta: vi portiamo nei luoghi degli scambisti della Romagna - Se state cercando un'estate all'insegna di esperienze audaci, la Romagna ha molto da offrirvi! I parcheggi per scambisti, tra spiagge e pinete, diventano il palcoscenico di incontri segreti e avventure trasgressive.

Paura in spiaggia ad Alba Adriatica Auto fuori controllo travolge lo stabilimento balneare: https://fanpa.ge/iNJYN. Vai su Facebook

Auto impazzita piomba sulla spiaggia ad Alba Adriatica: feriti tra i bagnanti; Auto travolge le sdraio in spiaggia ad Alba Adriatica, feriti e paura tra i bagnanti del lido; Paura ad Alba Adriatica: auto sfonda le barriere e arriva tra i bagnanti in spiaggia.

Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un anziano di 83 anni - Per cause ancora in corso di accertamento da parte ... Come scrive msn.com

Perde controllo auto e finisce in spiaggia, 3 feriti in Abruzzo - Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica (Teramo), dove un'automobile è finita sulla spiaggia, travolgendo gli ombrelloni. Riporta ansa.it