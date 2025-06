Auto si schianta su quattro macchine parcheggiate e travolge una ragazza a piedi | grave una 19enne

Un drammatico incidente alle porte della capitale scuote la comunità: un’auto, dopo aver tamponato quattro veicoli parcheggiati, ha travolto e gravemente ferito una giovane donna di 19 anni. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale e dell’attenzione alla guida. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia e le potenziali implicazioni.

Terribile schianto alle porte della capitale dove un'auto, dopo essersi schiantata su quattro macchine, ha travolto una 19enne a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

