Auto si schianta e viene trafitta dal guardrail | morto a 18 anni il giovane calciatore Davide Santia

Un tragico incidente scuote il mondo dello sport e della comunità di Malcesine: Davide Santia, promettente calciatore di soli 18 anni, ha perso la vita in un terribile schianto sulla Gardesana Orientale. La sua passione per il calcio e il futuro promettente sono stati spezzati in un attimo, lasciando un vuoto immenso. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica perdita e il ricordo di un giovane talento che ci lascia troppo presto.

L’incidente stradale mortale, avvenuto sulla Gardesana Orientale in provincia di Verona, è costato la vita al giovane attaccante Davide Santia del Malcesine Calcio. Appena due giorni fa la società aveva annunciato la sua conferma in Prima Categoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

