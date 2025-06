Auto piomba in spiaggia travolge le sdraio e si ferma a pochi passi dal mare | 4 feriti ad Alba Adriatica

Un incidente sgomenta Alba Adriatica: un'auto, guidata da un turista 83enne che si sarebbe sentito male al volante, ha travolto stabilimento balneare, sfondando protezioni e finendo sulla spiaggia. Quattro persone sono rimaste ferite in modo grave, mentre i soccorritori intervenuti immediatamente cercano di gestire l'emergenza. Un episodio che mette in luce quanto la sicurezza in spiaggia sia fondamentale e richiama l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali. Continua a leggere.

Alla guida del mezzo un turista 83enne che si sarebbe sentito male al volante sbandando improvvisamente. L'auto fuori controllo è entrata nello stabilimento balneare Alba Beach, sfondando le protezioni e finendo sulla spiaggia dove ha travolto ombrelloni e sdraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

