Auto in fiamme nella notte sulla tangenziale nord di Milano | traffico in tilt a Rivoli

Una notte di panico sulla tangenziale nord di Milano: un'auto in fiamme tra gli svincoli Allamano e IV Novembre ha causato il caos, con il traffico in tilt a Rivoli. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori. Restate aggiornati su questa vicenda che ha scosso la viabilità milanese, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Incendio improvviso tra gli svincoli Allamano e IV Novembre. Nella notte di lunedì 16 giugno 2025, un'auto in transito lungo la tangenziale nord Milano-Aosta ha preso fuoco improvvisamente nel tratto compreso tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, nel territorio di Rivoli. L'intervento dei soccorsi. Il conducente del veicolo è riuscito a lanciare l'allarme tempestivamente, consentendo l'arrivo rapido dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme, ma l'auto è andata completamente distrutta e non ha potuto essere recuperata.

