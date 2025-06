Auto finisce fuori strada e si accartoccia a bordo 3 ragazze | una è grave

Un drammatico incidente ha sconvolto Rimini: un'auto finisce fuori strada, si accartoccia e coinvolge tre ragazze, una delle quali è in gravi condizioni. La scena, avvenuta sulla via Emilia, ha lasciato tutta la città sotto shock. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo terribile evento, mentre i soccorsi si sono subito attivati. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale e richiede massima attenzione.

Rimini, 16 giugno 2025 – Un terribile incidente si è verificato domenica sera, intorno alle 22.30, sulla via Emilia, poco oltre la zona della Fiera di Rimini. Una Audi A5 Coupé bianca, con a bordo tre ragazze, ha improvvisamente sbandato finendo a forte velocità contro il terrapieno alla base del pilone in cemento dello svincolo sopraelevato. La vettura procedeva in direzione Santarcangelo quando, per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. L'impatto è stato violentissimo: la parte anteriore dell’auto si è completamente accartocciata e sono esplosi gli airbag. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto finisce fuori strada e si accartoccia, a bordo 3 ragazze: una è grave

