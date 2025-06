Auto contromano si schianta in A22 il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano

Una tragica svolta sulla A22: Tobias Tappeiner, noto istruttore di tennis e ex rivale di Jannik Sinner, ha perso la vita in un incidente in contromano. La sua morte sconvolge l'ambiente sportivo e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche per chi sembra aver raggiunto il successo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda tragica.

Il 24enne morto alla guida della vettura che ieri mattina ha imboccato contromano l’autostrada del Brennero A22 è Tobias Tappeiner, istruttore di tennis molto conosciuto nell'ambiente ed ex rivale del campione Jannik Sinner durante i tornei giovanili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: contromano - 24enne - morto - guida

Molesta due donne al bar, poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti: denunciato 24enne - Un giovane di 24 anni ha messo in allarme la comunità con comportamenti pericolosi e intimidatori. Dopo aver molestato due donne al bar, si è messo alla guida in stato di ebbrezza, contromano e senza luci, rischiando gravemente la sicurezza di tutti.

Dall'Italia - Auto contromano in autostrada: un morto e cinque feriti (ci sono anche bambini) Vai su Facebook

Auto contromano si schianta in A22, il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano; Auto contromano in A22, un morto e 5 feriti a Bolzano; Auto contromano in autostrada A11 e scontro frontale con più vetture: morta una donna, ci sono anche feriti.

Auto contromano in A22: morto un 24enne, da adolescente fu rivale di Sinner - Lutto nel mondo del tennis a Bolzano per la morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che ieri mattina all'alba, guidando contromano in autostrada del Brennero, ha perso la vita ... Come scrive msn.com

Besana Brianza, guida contromano e spaccia cocaina: arrestato - In possesso del giovane sono inoltre state trovate nove dosi di cocaina e centinaia di euro in contanti, con il 24enne che al momento dell'arresto era in ... Riporta tg24.sky.it