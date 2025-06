Auto contromano in A22 la vittima da ragazzo è stato rivale di Sinner

Un tragico incidente sull’A22 ha sconvolto Bolzano, coinvolgendo un giovane istruttore di tennis e rivale di Sinner. Tobias Tappeiner, 24 anni, noto per la sua passione sportiva, è stato vittima di un’auto contromano. La sua storia, intrecciata tra passione per il tennis e sogni di successo, si interrompe bruscamente, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. La vicenda solleva domande sulla sicurezza stradale e sul valore delle passioni che ci definiscono.

Tobias Tappeiner, 24 anni, era istruttore nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller di Bolzano, per il quale militava nel campionato di serie B1. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Auto contromano in A22, la vittima, da ragazzo, è stato rivale di Sinner

In questa notizia si parla di: auto - contromano - vittima - ragazzo

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture.

AGGIORNAMENTI "A bordo il campione di tennis" auto contromano in A22: la vittima era la giovane promessa dello sport Vai su Facebook

Auto contromano in A22, vittima da giovane fu rivale di Sinner Vai su X

Auto contromano in A22 a Bolzano, la vittima da giovane fu rivale di Sinner; AUTO CONTROMANO IN A22, LA VITTIMA IL TENNISTA ALEX TAPPEINER DA GIOVANE FU RIVALE DI JANNIK SINNER; Auto contromano in A22, vittima da giovane fu rivale di Sinner.

Auto contromano in A22, vittima da giovane fu rivale di Sinner - Lutto nel mondo del tennis a Bolzano per la morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che ieri mattina all'alba, guidando contromano in autostrada del Brennero, ha perso la vita scontrandosi con la monovol ... Segnala ansa.it

Auto contromano si schianta in A22, il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano - Il 24enne morto alla guida della vettura che ieri mattina ha imboccato contromano l’autostrada del Brennero A22 è Tobias Tappeiner, istruttore di tennis ... fanpage.it scrive