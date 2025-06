Auto contro scooter | due ventenni feriti

Ieri mattina a Posatora, due ventenni sono rimasti feriti in un incidente tra auto e scooter. L'impatto, avvenuto alle 10 in via Brodolini, ha coinvolto giovani alla guida di un motorino e un’automobile. Fortunatamente, il pronto intervento della Croce Gialle ha garantito le prime cure sul posto. Le indagini per chiarire le cause sono ancora in corso, ma la scena ha lasciato tutti sconvolti.

Auto contro scooter, feriti due ventenni. E’ successo ieri mattina, a Posatora, in via Brodolini. Erano le 10 quando si è verificato l’incidente. Per cause ancora in via di accertamento un’automobile si è scontrata con il mezzo a due ruote dove in sella c’erano due ragazzi. Ad avere la peggio sono stati loro. Dopo lo scontro i due 20enni sono finiti a terra. E’ stato chiamato il 118. A soccorrerli è stata una ambulanza della Croce Gialle che li ha portati in ospedale con un codice di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto contro scooter: due ventenni feriti

In questa notizia si parla di: auto - scooter - ventenni - feriti

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente lungo la via Tuscolana, a Grottaferrata, in provincia di Roma. Il giovane, che si trovava a bordo di una Mini Cooper, si è scontrato frontalmente contro un autobus Cotral. Fatale l’impatto per il 19enne. Feriti due pas Vai su Facebook

Auto contro scooter: due ventenni feriti; Moto finisce contro un'auto in sosta, morti due ventenni in via Trieste; Auto si schianta contro palo, tre ventenni feriti.

Auto contro scooter: due ventenni feriti - E’ successo ieri mattina, a Posatora, in via Brodolini, Erano le 10 quando ... Segnala msn.com