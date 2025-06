Auto contro il guardrail sulla statale Davide Santia muore a 18 anni | era una giovane promessa del calcio

Una tragedia straziante scuote il mondo dello sport e della comunità di Malcesine: Davide Santia, promettente giovane calciatore di 18 anni, ha perso la vita in un incidente lungo la Gardesana. La sua passione per il calcio e il futuro brillava luminoso, ora spezzato in un attimo. Un dolore profondo che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Davide Santia, giovane calciatore di 18 anni, considerato una promessa del Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria. Il ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Gardesana.

Auto si schianta e viene trafitta dal guardrail: morto a 18 anni il giovane calciatore Davide Santia - Un tragico incidente scuote il mondo dello sport e della comunità di Malcesine: Davide Santia, promettente calciatore di soli 18 anni, ha perso la vita in un terribile schianto sulla Gardesana Orientale.

