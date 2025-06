Auto con quattro giovani si schianta e viene trafitta dal guardrail | un morto

Un tragico incidente sulla via Gardesana scuote la comunità di Navene: un'auto con quattro giovani si schianta contro il guardrail, causando una perdita umana e ferite gravi. La libertà di un viaggio si trasforma in dramma in un attimo, ricordandoci quanto la prudenza sia fondamentale alla guida. La strada della vita può cambiare in un istante, lasciando dietro di sé dolore e ricordo.

La macchina che esce fuori strada e va a schiantarsi, finendo infilzata dal guardrail. Un ragazzo poco più che maggiorenne ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno, sulla via Gardesana, nei pressi della frazione di Navene. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Auto con quattro giovani si schianta e viene trafitta dal guardrail: un morto

