Auto capottata sul ciglio della strada estratta una persona

Un incidente spettacolare e preoccupante si è verificato oggi intorno alle 13:30 sulla statale 52, vicino al rio Calda. Un'auto si è capovolta sul ciglio della strada, con il conducente ancora all’interno, lasciando i soccorritori in allerta. La scena, a pochi passi dal confine con il Veneto, ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Le operazioni di salvataggio sono in corso, ma cosa è successo davvero?

Un'auto si è capottata e, ancora con il conducente all'interno, è finita in bilico sul ciglio della strada. L'incidente stradale ha avuto luogo a pochi passi dal confine con il Veneto, all'altezza del rio Calda, sulla statale 52, attorno alle 13 e 30 di oggi.

