Audi A3 allstreet Tfsi e come va la plug-in da 138 km in elettrico

Scopri come l'Audi A3 Allstreet TFSI e, con i suoi 138 km di autonomia in modalità elettrica, trasforma ogni viaggio in un’esperienza sostenibile senza rinunciare alle prestazioni. Dopo le versioni a benzina e diesel, questa compatta ibrida plug-in offre un equilibrio perfetto tra efficienza e dinamismo, rendendola la scelta ideale per chi cerca stile, tecnologia e rispetto per l'ambiente. Ma come si comporta realmente su strada?

Dopo le versioni a benzina (mild hybrid) e diesel, il crossover compatto della casa dei Quattro Anelli viene proposto anche nella variante ibrida plug-in da 204 Cv. Consumi ridotti e autonomia massima di 138 km in modalità full electric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi A3 allstreet Tfsi e, come va la plug-in da 138 km in elettrico

In questa notizia si parla di: plug - audi - allstreet - tfsi

| Audi A3 allstreet TFSI e Allroad, citycarver, allstreet. All’Audi il concetto di auto “tuttoterreno” ha preso nomi diversi, espresso varie sfumature tecniche — le allroad hanno la trazione integrale, le altre no — ma è rimasto nel tempo una costante, trasversale alla Vai su Facebook

Audi A3 Allstreet “Tfsi e”, ecco l’ibrida plug-in che fa 138 in elettrico: com’è e come va; Audi A3 allstreet Tfsi e, come va la plug-in da 138 km in elettrico; Audi A3 allstreet TFSI e: se oltrepassare i 130 è cosa buona e... gusta!.

Audi A3 Allstreet “Tfsi e”, ecco l’ibrida plug-in che fa 138 in elettrico: com’è e come va - La compatta dei quattro anelli amplia la gamma motori introducendo anche la versione phev che promette fino a 138 km in modalità 100% elettrica. Riporta ilsole24ore.com