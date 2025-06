Attivo il bonus Giorgetti | pensioni cambia tutto

Il bonus Giorgetti apre nuove prospettive per i lavoratori desiderosi di posticipare il pensionamento, offrendo incentivi concreti e vantaggi fiscali. Questa misura, ora attiva, permette ai dipendenti che maturano il diritto entro il 2025 di continuare a lavorare rinunciando all'accredito contributivo, favorendo così una maggiore flessibilità e autonomia nel percorso pensionistico. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio questa opportunità per il tuo futuro!

Diventa operativo il cosiddetto bonus Giorgetti, ovvero l'incentivo per il posticipo del pensionamento attraverso il quale i lavoratori dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a forme sostitutive ed esclusive, e ottenere direttamente nella retribuzione gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia.

In questa notizia si parla di: bonus - giorgetti - attivo - pensioni

