Atteso all’Imbriani in volo per le Mauritius | la strana ‘cura’ di Lanini

In un mondo dove le assenze sospette alimentano misteri e strategie sotterranee, l'imbriani in volo per le Mauritius si trovano al centro di una vicenda intrigante. Tra dissidenti che diventano ammutinati e permessi giustificati come scudi, la sfida è capire cosa si cela dietro queste sparizioni improvvise. La "cura" di Lanini, tra casi sorprendenti e certificati medici volanti, solleva domande che solo il tempo potrà svelare.

Tempo di lettura: 2 minuti Da dissidenti ad ammutinati il passo è breve. Ne erano attesi in 14 e se ne sono presentati in 3 ma potevano essere 4 se Veltri non avesse usufruito di un permesso, quindi giustificato senza alcun problema. Che sia una strategie è fuori di dubbio ma ci sono casi quanto meno particolari tra irreperibilità degne di ‘Chi l’ha visto’ e certificati medici volanti pur di negarsi alla chiamata. Ed è il caso di Lanini, autoimmortalato con capello patinato, cuffie nelle orecchie e pronto a partire per le Mauritius, così pare dalla foto postata riprendendo il tabellone del volo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atteso all’Imbriani, in volo per le Mauritius: la strana ‘cura’ di Lanini

