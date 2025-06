Attacco israeliano a Teheran | uccisi tre soccorritori della Mezzaluna Rossa

Una tragedia che scuote l'area e mette in evidenza le tensioni crescenti nella regione: tre coraggiosi soccorritori della Mezzaluna Rossa iraniana sono stati tragicamente uccisi a Teheran durante un attacco israeliano. Questo drammatico episodio non solo viola il diritto umanitario, ma mette anche in discussione la stabilità e la pace internazionale. La comunità globale deve fare fronte comune per condannare tali azioni e cercare una soluzione diplomatica duratura.

Tre soccorritori della Mezzaluna Rossa iraniana sono stati uccisi oggi a Teheran da un attacco israeliano mentre erano al lavoro, ha riferito la stessa organizzazione. "Questo episodio non è solo un crimine contro il diritto internazionale umanitario, ma anche un chiaro attacco all'umanità e alla moralità ", ha dichiarato la Mezzaluna Rossa in un comunicato, aggiungendo che i suoi tre dipendenti stavano assistendo i feriti nel quartiere di Shahid Bagheri, nella zona nord-occidentale di Teheran. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco israeliano a Teheran: uccisi tre soccorritori della Mezzaluna Rossa

