Attacco con un coltello su un bus di Anversa | muore un passeggero arrestato l'aggressore

Un drammatico episodio scuote Anversa: un uomo armato di coltello a bordo del bus 36 ha tolto la vita a un passeggero e ferito altre due persone, prima di essere prontamente arrestato dalle forze dell'ordine. La cittĂ si interroga sulle cause di questa violenza inaudita, mentre le autoritĂ indagano per garantire sicurezza e giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le conseguenze di questa tragedia.

In Belgio, ad Anversa, un uomo è salito armato di coltello sul bus 36 e ha ucciso un passeggero. L'aggressore è stato subito fermato dalle autoritĂ . Altre due persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coltello - anversa - passeggero - aggressore

Belgio, attacco con coltello su un bus ad Anversa: 1 morto e 2 feriti - Un terribile episodio scuote Anversa: un attacco con coltello su un autobus della linea De Lijn ha causato una vittima e due feriti.

Attacco con coltello ad Anversa, uomo accoltella passeggeri di un bus: un morto, fermato l'aggressore; Attacco con un coltello su un bus di Anversa: muore un passeggero, arrestato l’aggressore; Attacco con coltello su un bus di linea ad Anversa, un morto e due feriti: arrestato l'aggressore.

Attacco con un coltello su un bus di Anversa: muore un passeggero, arrestato l’aggressore - Lunedì pomeriggio un uomo armato di coltello ha attaccato i passeggeri di un autobus di Anversa. Riporta fanpage.it

Attacco con coltello su un bus di linea ad Anversa, un morto e due feriti: arrestato l'aggressore - Attacco con coltello, lunedì 16 giugno 2025, su un autobus De Lijn ad Anversa. Secondo msn.com