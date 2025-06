Attacco alla tv di Stato iraniana il caporedattore davanti alla sede in fiamme | Mi trovavo al primo piano

Un violento attacco alla televisione di Stato iraniana scuote Teheran, con immagini di edifici in fiamme e dettagli drammatici sui decessi tra i dipendenti. La tensione nell’area si infittisce, mentre i social mostrano le devastanti conseguenze di questa offensiva. La situazione rimane critica, alimentando preoccupazioni internazionali e domande su eventuali escalazioni future. Un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel complesso scenario geopolitico della regione.

Bombe israeliane sulla tv di Stato iraniana. Il media Iran International, vicino all'opposizione, ha riferito, citando il quotidiano Hamshahri, che "un certo numero di dipendenti" dell'emittente Irib a Teheran sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani. Iran International ha diffuso un video in cui si vede una colonna di fumo nero che si innalza dall'edificio in fiamme. Mentre sui social circolano video delle macerie dopo l'attacco e un servizio del caporedattore davanti alla sede in fiamme.