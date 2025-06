Attacco a Teheran | colpita la sede della tv di Stato iraniana Irib VIDEO

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, Teheran si sveglia sotto il fuoco: un attacco aereo ha colpito la sede dell’IRIB, l’emittente statale iraniana, accusata apertamente di Israele. La scena si fa ancora più drammatica quando, in diretta, la conduttrice annuncia: "La voce dell’aggressore contro la...", lasciando intuire che questa escalation potrebbe segnare un nuovo capitolo nel complesso scenario regionale.

In un'escalation senza precedenti delle tensioni in Medio Oriente, un attacco aereo ha colpito oggi la sede dell'Irib, l'emittente televisiva statale dell'Iran, situata nel distretto 3 della capitale Teheran. A riportare la notizia sono stati i principali media iraniani, che parlano apertamente di un'azione condotta da Israele. La conduttrice stava dicendo "La voce dell'aggressore contro la.

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

