Atp Queen’s forfait di Matteo Arnaldi | niente incontro con Rune

Il prestigioso torneo ATP Queen’s vede ancora una volta il forfait di un giovane talento italiano, Matteo Arnaldi, che si aggiunge alle assenze di Musetti e Berrettini. La manifestazione, che si disputa sui celebri prati londinesi, perde così un’altra chance di brillare con gli azzurri in campo. La competizione prosegue senza i nostri rappresentanti, lasciando gli appassionati italiani in attesa di future opportunità di riscatto.

(Adnkronos) – Dopo le rinunce della vigilia di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini (due volte vincitore del torneo) per problemi fisici, è arrivata anche quella di Matteo Arnaldi. Non ci saranno azzurri al via nel main draw in quest'edizione dei 'Hsbc Championships', torneo Atp 500 (montepremi 2.522.220 euro) che si sta disputando sui prati .