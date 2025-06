Atp Queen’s 2025 forfait di Arnaldi per infortunio

Il mese di giugno apre le porte alla stagione su erba, un momento atteso dagli appassionati di tennis di tutto il mondo. Tuttavia, il Queen’s a Londra ha perso uno dei suoi protagonisti più promettenti: Matteo Arnaldi, che si è visto costretto al forfait a causa di un infortunio. Un colpo duro per il giovane talento italiano, già sfortunato come Musetti e Berrettini, entrambi fermati da problemi fisici. Resta da vedere come si riprenderà questa stagione ricca di sfide e speranze.

Il mese di giugno ha dato il via alla stagione su erba per il tennis mondiale. Nel tabellone dell’ Atp 500 del Queen’s, a Londra, c’è solo un italiano: Matteo Arnaldi. O per lo meno c’era perchĂŠ il 24enne ha appena dato forfait per problemi fisici. Stessa sorte dunque di Lorenzo Musetti ( che l’anno scorso ha disputato la finale ) e Matteo Berrettini (che sull’erba di Londra ha vinto nel 2021 e nel 2022), fermati anche loro dagli infortuni. L’azzurro, n°41 del mondo, avrebbe dovuto giocare contro la testa di serie n°4 Holger Rune nella Andy Murray Arena. Al posto di Arnaldi, in quest’edizione dei ‘HSBC Championships’ (con montepremi da 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, forfait di Arnaldi per infortunio

