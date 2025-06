ATP Queen’s 2025 avanzano Rune e Mensik Fuori Tiafoe

Vince una giornata emozionante al Queen’s 2025, ATP 500 su erba, dove i primi incontri di primo turno hanno regalato sorprese e confirmato favoriti. Rune e Mensik si qualificano senza difficoltà, mentre Tiafoe, settimo nel seeding, saluta il torneo dopo una sconfitta contro Evans. La competizione promette battaglie appassionanti: la stagione sull’erba è appena iniziata e già si preannunciano sfide imperdibili.

Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata iniziale del torneo del Queen's 2025, ATP 500 su erba. Passano il primo turno il danese Holger Rune e il ceco Jakub Mensik. Esce invece l'americano Frances Tiafoe, settimo favorito del seeding londinese. Si ferma subito la corsa della testa di serie numero 7. Il britannico Daniel Evans elimina 7-5 6-2, in poco meno di novanta minuti, l'americano Frances Tiafoe. Vince una battaglia da oltre due ore e trenta di durata Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo doma 6-7(6) 7-5 6-4 il portoghese Nuno Borges. Cambia l'avversario di Holger Rune per la scelta di Matteo Arnaldi di ritirarsi dal torneo.

