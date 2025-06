ATP Halle 2025 | Medvedev subito avanti Darderi colpo sfiorato con Tsitsipas

L'ATP Halle 2025 si apre con emozioni intense e debutti sorprendenti, segnando l'inizio della stagione su erba più ricca che mai. Medvedev si fa subito avanti, mentre Darderi sfiora un colpo spettacolare contro Tsitsipas in un match che promette grandi suspense. Con cinque incontri di oggi, tra cui anche i battesimi importanti, la giornata si preannuncia carica di adrenalina e sorprese. Innanzitutto, da rimarcare la prima volta in un torneo senza lo status di testa di serie di Stefanos Tsitsipas, che non si trovava nella situazione da sei anni. Gli ci

Si va a chiudere la prima giornata all'ATP 500 di Halle, con cinque partite nel programma odierno che inaugurano la parte più ricca della stagione su erba, comprendendo anche i fatti del Queen's. Anche debutti pesanti quest'oggi, come andiamo a vedere. Innanzitutto, da rimarcare la prima volta in un torneo senza lo status di testa di serie di Stefanos Tsitsipas, che non si trovava nella situazione da sei anni. Gli ci vogliono però due ore di gran fatica per battere Luciano Darderi: performance che depone sicuramente a favore dell'italiano, molto meno a favore del greco, che con l'erba ha un rapporto molto raramente nato.

