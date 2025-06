ATP Halle 2025 | il programma di oggi anche Sinner in campo

Il Tennis torna protagonista a Halle con un tocco di Italia! Oggi, lunedì 16 giugno 2025, Jannik Sinner fa il suo ingresso nel Terra Wortmann Open, affrontando sfide entusiasmanti sia nel singolare che nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con l’obiettivo di vedere Sinner brillare sulla terra tedesca. Rimanete sintonizzati: il percorso del nostro campione continua...

Jannik Sinner torna protagonista oggi, lunedì 16 giugno 2025, sull’erba tedesca al Terra Wortmann Open di Halle, in programma dal 16 al 22 giugno 2025, dove sarà impegnato sia nel singolare sia nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due italiani debutteranno nel doppio lunedì 16 giugno contro la coppia Karen Khachanov Alex Michelsen, sul campo Schauinsland-Reisen. Il tabellone di Sinner nel singolo. Il giorno successivo, martedì 17 giugno, Sinner esordirà nel singolare affrontando il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. L’orario ufficiale del match non è ancora stato comunicato, ma si prevede che venga disputato nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ATP Halle 2025: il programma di oggi, anche Sinner in campo

