Atp 500 Halle 2025 Sinner debutta contro Hanfmann | orario dove vederla in tv e precedenti

L’attesa è finita: Jannik Sinner, campione in carica, torna in campo all’ATP 500 di Halle per il suo debutto nel singolare. Dopo aver iniziato con una sconfitta nel doppio, l’italiano si prepara a sfidare il tedesco Yannick Hanfmann, un avversario determinato. Vuoi scoprire orari, come seguire la partita in TV e curiosità sui precedenti? Continua a leggere: l’appuntamento è imperdibile.

Halle, 16 giugno 2025 - Dopo aver già debuttato - con sconfitta - in coppia con Lorenzo Sonego nel doppio, Jannik Sinner è pronto a esordire anche nel singolare dell' Atp 500 di Halle, manifestazione alla quale si presenta da campione in carica. Un anno fa infatti il numero uno al mondo sconfisse nell'atto conclusivo il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 7-6. Al primo turno l'altoatesino affronta il tedesco Yannick Hanfmann, 33enne numero 138 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. L'italiano intende disputare un buon torneo non solo per mettersi alle spalle la delusione per la rimonta subita nella finale del Roland Garros da parte di Carlos Alcaraz, ma anche per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp 500 Halle 2025, Sinner debutta contro Hanfmann: orario, dove vederla in tv e precedenti

