ATP 500 di Halle Sinner-Sonego eliminati nel doppio agli ottavi di finale

Nel cuore pulsante di Halle, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego affrontano con coraggio il tabellone di doppio agli ATP 500. Nonostante la loro determinazione, gli azzurri sono stati battuti in un emozionante match che ha sfidato ogni previsione. La posta in gioco era alta, e anche se il sogno si interrompe qui, questa esperienza rafforza la loro determinazione a tornare più forti. La strada verso il successo è ancora lunga e ricca di sfide.

Halle, 16 giugno 2025 – Jannik Sinner è stato eliminato dal tabellone di doppio di Halle. Il tennista azzurro ha perso oggi, lunedì 16 giugno, in coppia con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell'Atp 500. I due azzurri si sono arresi allo statunitense Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov, che si sono imposti in tre set con il punteggio di 2-6, 7-5, 10-3 in un'ora e 25 di gioco. Per Sinner si tratta quindi della seconda sconfitta complessiva consecutiva, anche se questa è arrivata nel doppio, dopo la finale persa al Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. Dopo un primo set vinto agevolmente con il punteggio di 6-2, in cui Sinner è riuscito a trascinare il compagno di giornata, i due azzurri sono andati in difficoltà nel secondo parziale.