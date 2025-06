Atletico Madrid Mondiale per club dopo il 4-0 del Psg Simeone si aggrappa a un precedente di De Paul per non dire addio Perdere la prima partita e risorgere | è possibile

Dopo il devastante 4-0 contro il PSG, l'Atlético Madrid si trova a un bivio cruciale in questa competizione mondiale per club. Seguendo le orme di De Paul, che ha già dimostrato di saper risorgere dopo una sconfitta, i Colchoneros devono ora concentrarsi sulle prossime sfide contro Botafogo e Seattle. Solo così potranno evitare un'uscita precoce e ricostruire il proprio cammino verso la gloria internazionale.

Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il PSG ora è importante vincere le prossime partite contro Botafogo e Seattle per evitare questo scenario Secondo l’analisi del quotidiano spagnolo Marca, il calendario dell’Atlético Madrid in questo Mondiale per Club non lasciava spazio a interpretazioni: contro il Paris Saint-Germain, reduce da una Champions League dominata e da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com