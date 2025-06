Atletico Ascoli | strategie di mercato e conferme per la prossima stagione

Terminate le analisi di tutti i dati della stagione appena terminata e avendo già preparato una bozza di quella che sarà la strategia di mercato in vista della prossimo campionato, in casa Atletico Ascoli ci si prepara ad incontrare i calciatori per capire quali sono le loro intenzioni. Diciamo subito che la sensazione è che la maggior parte degli atleti della scorsa rosa, sarebbero ben lieti di proseguire l'avventura con una società seria e affidabile come quella del patron Graziano Giordani. Ma la dirigenza bianconera ha soprattutto l'intenzione di rinforzare l'organico per poter giocare alla pari con le squadre delle grandi piazze del Girone F di Serie D.

