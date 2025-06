Atletica Larissa Iapichino piazza il secondo posto nel lungo di Stoccolma

Larissa Iapichino continua a stupire nel mondo dell’atletica, conquistando il secondo posto nel lungo a Stoccolma con un salto di 6,90 metri. Un risultato che testimonia il suo talento e dedizione, mentre l’oro va all’inarrestabile Tara Davis-Woodhall. Questa performance rafforza la sua posizione in Diamond League, alimentando le speranze di grandi traguardi futuri. Per scoprire come si svilupperà questa affascinante stagione, restate con noi.

Stoccolma – Il grande momento del'atletica azzurra in Diamond League prosegue con il piazzamento, al secondo posto, di Larissa Iapichino. L'atleta delle Fiamme Oro salta 6,90 nella pedana del lungo di Stoccolma e realizza l'ennesimo splendido risultato in carriera. La gara è vinta dall'oro olimpico Tara Davis-Woodhall (7,05). Foto GranaFidal (da fidal.it)

