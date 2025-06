Atletica Elisa Palmero sorprende nei 10000 metri a Birmingham | grande tempo dell’azzurra

incantato il pubblico con una prestazione straordinaria, stabilendo un nuovo primato personale e dimostrando che l’atletica italiana ha un futuro brillante. Elisa Palmero si conferma così come una delle promesse più promettenti del panorama nazionale, pronta a fare ancora parlare di sé nelle prossime competizioni.

L'atletica italiana è in fermento. Il movimento tricolore ogni settimana mostra chiari segnali di vitalità e non sono solo le punte a far vedere risultati di un certo rilievo. Alle spalle degli atleti affermati, spingono da dietro altri rappresentanti che vogliono ritagliarsi un ruolo di primo piano. È il caso di Elisa Palmero. La piemontese dell'Esercito, infatti, è stata impegnata nei 10000 metri dei campionati britannici a Birmingham e ha letteralmente polverizzato il proprio personale. L'azzurra è passata dal limite di 31:38.45 a 31:18.03. Un passo avanti enorme, rappresentato dai 20? di differenza tra i due riscontri cronometrici citati.