Atletica campionati di società Assoluti di Serie B | buon risultato per le ragazze dell' Endas Cesena

Un fine settimana ricco di emozioni e successi per l'Atletica Endas Cesena, che si conferma protagonista con le sue ragazze. In occasione dei Campionati di Società Assoluti di Serie B ad Ancona, la squadra femminile ha conquistato un importante undicesimo posto, dimostrando determinazione e talento. Un risultato positivo che rafforza il legame tra passione e impegno, promettendo ancora grandi traguardi in futuro.

Fine settimana intenso per l'Atletica Endas Cesena, impegnata su più fronti con buoni risultati sia in pista che fuori. La squadra femminile ha partecipato ad Ancona alla finale nazionale dei sampionati di società Assoluti di Serie B, dove ha chiuso all'undicesimo posto. Un piazzamento positivo.

