Atletica Brescia 1950 conquista il settimo scudetto consecutivo ai Campionati di Società

L’Atletica Brescia 1950 continua a scrivere la sua storia di successi, conquistando il settimo scudetto consecutivo nelle Finali Oro dei Campionati di Società Assoluti. Un traguardo che conferma il suo ruolo dominante nel panorama nazionale, con la squadra femminile che brilla e quella maschile che si afferma ancora una volta. È un momento di grande orgoglio per la città e per tutto il movimento atletico italiano, che vede Brescia all'apice della sua forma.

È ancora un passo davanti alle altre l’ Atletica Brescia 1950, che al femminile conquista il settimo scudetto consecutivo alle Finali Oro dei Campionati di Società Assoluti andate in scena questo weekend proprio a Brescia. Al maschile, dove non ci sono società della regione Lombardia, è l’ Enterprise Sport&Service a cucirsi sul petto, per la quarta volta, il tricolore. La compagine bresciana, imbattuta dal 2019, si piazza prima con 176 punti davanti a Cus Pro Patria Milano (168) e Atletica Vicentina (147), mentre è quinta la Bracco Atletica con 125. A fare la differenza sono state, soprattutto, le vittorie di Gloria Hooper nei 200, Anna Polinari nei 400, Elena Carraro nei 100hs e le staffette 4x100 (Herrera, Pedreschi, Melon, Hooper) e 4x400 (Seramondi, Favalli, Polinari, Mangione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net