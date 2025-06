Atletica anche Mattia Furlani in gara a Turku con Jacobs! E troverà due avversari di alto rango

L'atletica italiana si prepara a brillare ai Paavo Nurmi Games 2025 di Turku, in Finlandia, con un cast d'eccezione. Oltre a Marcell Jacobs, anche Mattia Furlani, giovane promessa e detentore del record indoor di salto in lungo, sfiderà avversari di altissimo livello, tra cui alcuni dei primi quattro del ranking mondiale. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni e grandi prestazioni, confermando il crescente prestigio delle nostre stelle dell’atletica.

Oltre a Marcell Jacobs ci sarĂ anche Mattia Furlani (e altre cinque azzurre) a rappresentare l’atletica italiana ai Paavo Nurmi Games 2025 di Turku. Il meeting finlandese, tappa Gold del Continental Tour, sarĂ teatro di una gara davvero molto interessante nel salto in lungo maschile grazie alla presenza di tre dei primi quattro del ranking mondiale stagionale. Il ventenne laziale, che detiene ancora la world lead grazie al favoloso 8.37 indoor di Torun, andrĂ a caccia di un’altra misura di spessore dopo il recente 8.13 al Golden Gala per cercare di battere alcuni tra i migliori interpreti della specialitĂ a livello globale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, anche Mattia Furlani in gara a Turku con Jacobs! E troverĂ due avversari di alto rango

