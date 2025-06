Atella Sound Circus 2025 | arte musica e solidarietà nel cuore della Campania

L’Atella Sound Circus 2025 torna nel cuore della Campania, portando arte, musica e solidarietà in un evento che promette di emozionare. Dal 20 al 22 giugno, il Casale di Teverolaccio a Succivo si trasformerà in un palcoscenico di colori, suoni e intenti nobili, coinvolgendo tutta la comunità. Organizzato dall’Associazione Artenova e sostenuto da importanti partner, il festival invita tutti a vivere un’esperienza unica all’insegna della creatività e dell’unità.

L’ Atella Sound Circus, il festival più colorato e tra i più attesi della Campania, torna per l’ottava edizione dal 20 al 22 giugno 2025 nel suggestivo scenario del Casale di Teverolaccio a Succivo (CE) (in via XXIV Maggio). Organizzato dall’Associazione Artenova, con il patrocinio del Comune di Succivo, il sostegno di Terrah! e Fondazione con il Sud, e il contributo di Arci, Spaccio Culturale e Hungry Promotion, il festival propone un ricco programma che fonde la magia delle arti circensi con l’energia della musica dal vivo, in un’atmosfera di spensieratezza dedicata a famiglie e bambini. Un festival tra spettacolo e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it