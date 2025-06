Atalanta per El Bilal Toure’ rientro in nerazzurro Lo Stoccarda non lo riscatta

El Bilal Toure potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Atalanta, dopo che lo Stoccarda ha deciso di non riscattarlo. A soli 24 anni, il talentuoso attaccante maliano si trova ora di nuovo nel mirino dei nerazzurri, pronti a valutare eventuali opportunità di mercato. Con un passato fatto di infortuni e potenziale ancora tutto da esplorare, il suo futuro è tutto da scrivere: Bergamo potrebbe rappresentare la sua rinascita.

Bergamo – Un'altra occasione in nerazzurro per El Bilal Toure'? L'attaccante maliano, 24 anni a ottobre, non sarà riscattato dallo Stoccarda per la cifra concordata di 18 milioni e dal 30 giugno di fatto rientrerà nella disponibilità dell'Atalanta. Che ovviamente sonderà il mercato, soprattutto francese, per valutare eventuali offerte per questo talento inespresso fermato da troppi infortuni. Acquistato nel luglio 2023 per la cifra record di 28 milioni più 3 di bonus, l'acquisto più oneroso nella storia nerazzurra, prelevato dagli spagnoli dell'Almeria con cui era esploso, Toure' finora è stata una scommessa perduta per la Dea.

