aston martin valhalla la hypercar vista da vicino

I 1.079 Cv complessivi la fanno essere a buon diritto una Hypercar da utilizzare in strada. La Aston Martin Valhalla esposta a Le Mans in occasione della 24 Ore è vestita della livrea caratteristica della casa inglese. Tanti i particolari derivati dalla Formula 1. Monoscocca in fibra di carbonio, ali anteriore e posteriore attive, motore termico V8 biturbo quattro litri e due propulsori elettrici. Verrà prodotta in 999 esemplari a meno di un milione d'euro ciascuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it