Assolto dall'accusa di abusi su una hostess la Cassazione | Se c'è violenza il tempo non conta processo da rifare

La Cassazione ha recentemente chiarito un principio fondamentale: la violenza sessuale non si misura in secondi. Assolta dall'accusa di abusi su una hostess, un ex sindacalista dovrà affrontare un nuovo processo d'appello, poiché il tempo di una presunta aggressione non può essere l'elemento decisivo. Questa decisione ribadisce che la gravità di un gesto non si valuta in frazioni di secondo, ma nel suo contesto e nelle sue implicazioni. Continua a leggere.

"Una violenza sessuale non si basa sui secondi". Lo scrive la Cassazione che ha disposto il processo d'appello bis per un ex sindacalista accusato di abusi su una hostess: in precedenza stato assolto perchĂ© la donna in "20 secondi" si sarebbe potuta opporre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: assolto - abusi - hostess - cassazione

