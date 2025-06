Assogasliquidi | Rivedere subito regole Ue su emissioni veicoli pesanti

Nel cuore della transizione energetica, la revisione urgente delle norme UE sulle emissioni CO2 dei veicoli pesanti si rivela fondamentale per un futuro più sostenibile. Assogasliquidi-Federchimica ha presentato un piano ambizioso, tra cui l’aggiornamento dei regolamenti europei, puntando a innovare e rilanciare il settore del GNL e del biometano. È giunto il momento di agire per un trasporto più verde e efficiente.

(Adnkronos) – Rivedere i regolamenti europei sulle emissioni Co2 dei veicoli pesanti. E’ uno dei 10 punti di cui si compone il Piano di rilancio del settore del gnl e del biognl presentato oggi da Costantino Amadei, presidente del gruppo gnl di Assogasliquidi-Federchimica, nell'evento ‘Il gnl e il biognl, soluzioni dell’oggi e del futuro per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: assogasliquidi - rivedere - emissioni - veicoli

Assogasliquidi: Rivedere subito regole Ue su emissioni veicoli pesanti.

Assogasliquidi: "Rivedere subito regole Ue su emissioni veicoli pesanti" - E’ uno dei 10 punti di cui si compone il Piano di rilancio del settore del gnl e del biognl presentato oggi da Costantino Amadei ... Si legge su msn.com

Assogasliquidi: "Nel 2024 mercato gnl recupera, possibile raddoppio consumi in 3 anni" - Nel 2024 il mercato del gnl recupera, il rallentamento per il rimbalzo dei prezzi a livello internazionale, aprendo promettenti prospettive per il futuro, con la possibilità di concretizzare le condiz ... Segnala adnkronos.com