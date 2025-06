Assogasliquidi | Credito imposta strutturale per acquisto gnl e biognl

Il settore del GNL e BIONL si prepara a una svolta significativa grazie a un nuovo piano di rilancio presentato da Costantino Amadei. Un elemento chiave è l’introduzione di un credito di imposta strutturale triennale per le spese di acquisto di carburanti alternativi, un incentivo che promette di accelerare la transizione energetica. Scopriamo insieme come questa misura potrà rivoluzionare il mercato e favorire un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – Introdurre per un almeno un triennio un credito di imposta strutturale per le spese connesse all’acquisto per carburante gnl e biognl. È una dei punti principali del piano di rilancio del settore del gnl e del bionl presentato oggi da Costantino Amadei, presidente del gruppo gnl di Assogasliquidi-Federchimica, nell'evento ‘Il gnl e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Assogasliquidi: Credito imposta strutturale per acquisto gnl e biognl.

