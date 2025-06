Assindatcolf | Necessari più lavoratori domestici extracomunitari entro il 2028

Assindatcolf evidenzia un crescente fabbisogno di lavoratori domestici extracomunitari entro il 2028, in risposta all'invecchiamento della popolazione italiana e alla crescente domanda di assistenza familiare. La ricerca con il centro Idos prevede che, in soli tre anni, saranno necessari circa 86mila nuovi professionisti, metà dei quali provenienti dall’estero. Serviranno quindi politiche mirate per integrare e sostenere questa fondamentale risorsa nel nostro Paese.

La popolazione italiana invecchia e bisogna far fronte al bisogno di assistenza familiare aumentando gli ingressi di extracomunitari per il lavoro domestico: lo sottolinea Assindatcolf che oggi, nel corso della giornata internazionale sul lavoro domestico, ha presentato una ricerca con il centro Idos secondo la quale nel 2028 saranno necessari circa 86mila domestici in più rispetto al 2025, per circa la metà extracomunitari. Serviranno quindi politiche migratorie mirate che consentano alle famiglie di poter avere un aiuto per la cura degli anziani. Stando alle stime contenute nel documento, nel 2028 saranno oltre 2 milioni e 74 mila i lavoratori domestici - tra regolari e irregolari - di cui avranno bisogno le famiglie italiane per coprire le necessità di assistenza domestica (colf) e di cura alla persona (badanti): 660 mila italiani e 1 milione 414 mila stranieri, pari al 68% del totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assindatcolf: Necessari più lavoratori domestici extracomunitari entro il 2028

