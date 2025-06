Assegno unico giugno 2025 quando arrivano i soldi e gli arretrati

Sei curioso di sapere quando arriveranno i pagamenti dell’assegno unico giugno 2025 e gli eventuali arretrati? L’Inps ha confermato il calendario ufficiale con date precise, garantendo un sostegno stabile ai nuclei familiari. Per chi già riceve l’assegno senza variazioni nella propria situazione, le coordinate sono chiare e puntuali. Scopriamo insieme le date e le novità in arrivo per continuare a beneficiare di questo importante aiuto economico.

Anche a giugno 2025, l’ Assegno unico e universale per i figli a carico viene accreditato secondo il calendario comunicato ufficialmente dall’ Inps. L’ente previdenziale, con il messaggio n. 633 del 19 febbraio scorso, ha confermato date e modalità di pagamento, precisando anche chi ha diritto agli arretrati. Le date dei pagamenti di giugno. Per chi già percepisce l’Assegno unico e non ha avuto variazioni nella propria situazione economica o familiare, il pagamento arriverà a partire da venerdì 20 giugno 2025. La data rientra nella nuova finestra temporale adottata dall’Inps per i versamenti relativi alle prestazioni in corso di godimento, che da febbraio a giugno 2025 sono previste a partire dal giorno 20 del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico giugno 2025, quando arrivano i soldi e gli arretrati

