Assegno unico a giugno | quando arrivano i soldi e chi può ricevere gli arretrati

Se ti chiedi quando arriverà l'assegno unico a giugno e chi potrà ricevere gli arretrati, la risposta è più semplice di quanto pensi. Il pagamento è previsto a partire dal 20 del mese, come già avviene da mesi, garantendo continuità e certezze. Anche per giugno 2025, questa data rimane invariata. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su tempistiche e diritti, per essere sempre aggiornati e non perdere nulla.

Anche a giugno 2025 il pagamento dell'assegno unico e universale è previsto a partire dal giorno 20 del mese. Niente di anomalo, perché è già successo nei mesi scorsi. Accadrà anche adesso. Come chiarito da un messaggio dell'Inps (il numero 633 del 19 febbraio scorso), in questa prima parte. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Assegno unico a giugno: quando arrivano i soldi e chi può ricevere gli arretrati

